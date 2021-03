『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』最終回の模様をTBSで生放送することが決定 (C)TBS

日本のエンターテインメント界で過去最大級の規模となったサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第2弾となる『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』。第1弾に引き続き、最終回(6月13日)はTBSで午後2時から生放送されることが決まった。

視聴者による国民投票で勝ち残ったメンバーがデビューする“サバイバルオーディション番組”。第1弾で選ばれた11人が現在グローバルボーイズグループ・JO1として活躍している。「SEASON2」もコンセプトはそのままに、早くも争いが進行中。現在は60人まで数が絞られている。そのメンバーたちによる『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のテーマ曲「LET ME FLY~その未来へ~」もきょう公開となった。オーディションのテーマである「君の想いが“ツバサ”になる LET ME FLY」がストレートに伝わる歌詞で表現された楽曲で、今回のオーディションの象徴する一曲になった。

また、4月14日から最終選考前の6月9日まで毎週水曜の深夜に『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の特別番組を放送することも決定。前回放送された『PRODUCE 101 JAPAN』にはまり、韓国のエンターテインメントへの関心もかなり高いTBSの熊崎風斗アナウンサーが「番組応援アナウンサー」としてMCを務める。貴重な情報やコンテンツなどを多数発信していく予定。

さらに、深夜番組のほかにも熊崎アナウンサーによる番組応援動画をTBS公式YouTube チャンネル『YouTuboo』で配信。番組とは一味違った内容で、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』を盛り上げていく。選考の模様は4月8日より毎週木曜、午後9時から「GYAO!」で配信予定。

