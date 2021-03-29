ジャニーズ事務所（C）ORICON NewS inc.

パニック障害の治療のため活動休止していた人気グループ・King ＆ Princeの岩橋玄樹（24）が、3月いっぱいでグループを脱退しジャニーズ事務所を退所すること29日、ジャニーズ事務所の公式サイトで発表された。

◆King ＆ Princeの作品に関する主な記録

●デビュー曲『シンデレラガール』

「オリコン週間シングルランキング」最高1位

初週売上57.7万枚

累積売上75.2万枚（2021/3/29付現在）

●『シンデレラガール』の初週売上57.7万枚は「デビュー(1st)シングル初週売上」としては2010年代最高を記録

●『第51回 オリコン年間ランキング 2018』アーティスト別セールス部門 新人ランキング 第1位を獲得

※記録は2021/3/29付現在

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