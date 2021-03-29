【オリコン】King ＆ Prince、主な記録
2021年3月29日 20時28分 (3月29日 21時07分更新)
パニック障害の治療のため活動休止していた人気グループ・King ＆ Princeの岩橋玄樹（24）が、3月いっぱいでグループを脱退しジャニーズ事務所を退所すること29日、ジャニーズ事務所の公式サイトで発表された。
◆King ＆ Princeの作品に関する主な記録
●デビュー曲『シンデレラガール』
「オリコン週間シングルランキング」最高1位
初週売上57.7万枚
累積売上75.2万枚（2021/3/29付現在）
「オリコン週間シングルランキング」最高1位
初週売上57.7万枚
累積売上75.2万枚（2021/3/29付現在）
●『シンデレラガール』の初週売上57.7万枚は「デビュー(1st)シングル初週売上」としては2010年代最高を記録
●『第51回 オリコン年間ランキング 2018』アーティスト別セールス部門 新人ランキング 第1位を獲得
※記録は2021/3/29付現在
【写真】King ＆ Princeの岩橋玄樹（写真右）
岩橋玄樹「色々な葛藤がありました」 パニック障害治療と退所決意までの経緯つづる【コメント全文】
King ＆ Prince岩橋玄樹、グループ脱退＆ジャニーズ退所へ 2018年11月からパニック障害の治療で休養
【写真】6人でわちゃわちゃ！仲の良さが伝わってくる笑顔のKing ＆ Prince
キンプリ5人が岩橋玄樹にメッセージ「やっぱり6人がいい」
岩橋玄樹「色々な葛藤がありました」 パニック障害治療と退所決意までの経緯つづる【コメント全文】
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