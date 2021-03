ユーミンらしいショートパンツ姿



歌手の松任谷由実(67)が29日、新潟県湯沢町の苗場プリンスホテルで、恒例のリゾートライブ「SURF&SNOW in Naeba」の初日公演を行った。当初は2月8日にスタートする予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大により開催41年目で初の延期に。収容人数を例年の1400人から600人に減らし、徹底した感染対策をした上で開催にこぎ着けた。

冬の風物詩ともいえる苗場公演は、桜やタンポポが咲く季節に遅れてやってきた。ライブは昨年の苗場公演以来約1年ぶり。「こんな状況の中、みんな来てくれてありがとう。この1年長い道のりでした。こんな時期だからこそ、いつものようでいつもとは違うステージを見せたいと思います」とユーミンは元気いっぱいにあいさつした。

今回のテーマは「woman in the moon」。巨大な宇宙船をイメージしたセンターステージにヘルメットをかぶった宇宙服姿のユーミンが登場し、日本人初の宇宙飛行士・秋山豊寛さんのドキュメンタリー番組「TBS宇宙プロジェクト『日本人初!宇宙へ』」のテーマ曲「SAVE OUR SHIP」でオープニングを迎えた。

会場入り口に設置した感染対策のエアシャワーは、まるで宇宙船への入り口のよう。ステージを取り囲む壁には360度、満天の星のように小さなライトをちりばめた。観客全員に着用してもらうミラー加工のフェースシールドも演出の一部となり、幻想的な宇宙空間をつくりだした。

昨年夏前までは「廃人のようでした」と言う。モチベーションが上がらず「自分がこのまま何もできなくなっちゃうんじゃないかな」と、どん底までめいっていた。だが、その経験をもとにシンガー・ソングライターとしての思いをアルバムとして記すべきだという強い思いが生まれ「深海の街」というアルバムを制作。今回のステージでは、その中から「1920」「ノートルダム」をライブ初披露した。

ショートパンツのユーミンらしい衣装など3変化で21曲を届けたユーミン。4月12日までの8公演で、同7日に通算300回目の節目を迎える。「何はともあれ、苗場ができてよかった」。ファンの前でパフォーマンスできる喜びをかみしめながら「いいものを見せることができれば、それが最高のお返し。全国から来てくれるお客さんがいてくれるから続けられたと思います」と感謝をにじませた。