天理が中盤に得点した。２―２の四回に失策と安打で好機をつくると、政所の適時打で２点を勝ち越し、さらに２点を追加。五、六回は２点ずつ加えて突き放した。先発の達は８四死球と制球に苦しんだが要所を締め、８回３失点。

仙台育英は四回に失策から失点。二回から救援した伊藤も崩れた。打線はチャンスで攻めきれなかった。

