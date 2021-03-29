仙台育英３―１０天理　天理、中盤に得点

2021年3月29日 11時36分 (3月29日 11時48分更新)
　仙台育英―天理　４回裏天理２死一、三塁、内山の二塁打で一走政所が本塁を狙い捕手木村と交錯。送球がそれ、生還を果たす＝甲子園

　仙台育英―天理　４回裏天理２死一、三塁、内山の二塁打で一走政所が本塁を狙い捕手木村と交錯。送球がそれ、生還を果たす＝甲子園

　天理が中盤に得点した。２―２の四回に失策と安打で好機をつくると、政所の適時打で２点を勝ち越し、さらに２点を追加。五、六回は２点ずつ加えて突き放した。先発の達は８四死球と制球に苦しんだが要所を締め、８回３失点。
　仙台育英は四回に失策から失点。二回から救援した伊藤も崩れた。打線はチャンスで攻めきれなかった。

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