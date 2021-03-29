元マダガスカル大統領が死去　ディディエ・ラチラカ氏

2021年3月29日 09時25分 (3月29日 09時40分更新)
　ディディエ・ラチラカ氏（元マダガスカル大統領）同国のラジョエリナ大統領の発表によると２８日死去、８４歳。
　３６年生まれ。フランス海軍士官学校卒。外相を経て７５年に政府主席（国家元首）に就き、社会主義路線を推進。７６年、大統領に就任した。
　９３年の選挙で落選したが、９６年の選挙に勝利し大統領に復帰。０１年の選挙で敗れ、政権を失った。（ナイロビ共同）

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