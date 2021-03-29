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韓国、「強いおわび」表明求める ９０年、天皇訪韓招請に絡め
【ソウル共同】韓国外務省は２９日、１９９０年ごろの外交文書を公開した。同年５月の盧泰愚大統領（当時、...
3月29日
ＦＢ、大統領投稿３０日凍結 ベネズエラ、コロナ誤報で
【サンパウロ共同】米交流サイト大手フェイスブック（ＦＢ）は２７日までに、ベネズエラのマドゥロ大統領の...
国連安保理、ミサイル巡り会合へ 北朝鮮反発「相応の対応」
【ニューヨーク、北京共同】北朝鮮による弾道ミサイル発射を受け、国連安全保障理事会は３０日に非公式の緊...
フロイドさんの死因争点 米黒人暴行死、２９日から本格審理
【ニューヨーク＝杉藤貴浩】米ミネソタ州で黒人男性ジョージ・フロイドさん＝当時（４６）＝が死亡した事件...
ミャンマー「恐怖と恥辱の日」 国軍 夜間も銃撃、放火、略奪
【バンコク＝岩崎健太朗】国軍の弾圧で二十七日に百人以上が殺害されたミャンマーでは、市民への攻撃が翌二...
教会前で自爆テロ、インドネシア 礼拝者ら２０人負傷
【ジャカルタ共同】インドネシア・スラウェシ島南スラウェシ州の州都マカッサルにある教会の入り口前で２８...