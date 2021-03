アニメ映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(3月8日公開)の新たな映像が公開された。

<追告A>、<追告B>がカラー公式YouTubeにて公開され、追告Aは劇中で使用された松任谷由実の名曲「VOYAGER~日付のない墓標」のカバー楽曲に乗せて、映画に登場する第3村のシーンを含み描かれた90秒。

追告Bは鷺巣詩郎による楽曲「this is the dream, beyond belief...」に乗せて、劇中の戦闘シーンを中心に描かれた90秒となっており、双方ともに作品の魅力の一部が垣間見える映像になっている。

『新劇場版』シリーズは、テレビシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』に新たな設定とストーリーを加え全4部作として「リビルド」(再構築)したもので、今作は、2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』、09年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』、12年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』に続く作品であり、完結編となる。

■『シン・エヴァンゲリオン劇場版』興収の流れ

初日:興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人

7日間:興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人

14日間:興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人

