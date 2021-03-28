西尾維新アニメ『美少年探偵団』ED解禁PV＆新規ビジュアル公開 4・10放送開始
2021年3月28日 16時40分 (3月28日 17時07分更新)
4月10日より放送がスタートする、西尾維新アニメプロジェクト最新作『美少年探偵団』のエンディング解禁PVと新規ビジュアルが公開された。PVでは、探偵団メンバ―が歌唱しているエンディングテーマ「Beautiful Reasoning」が初公開されている。
『美少年シリーズ』は、講談社タイガより全11巻が発売された人気シリーズ。私立指輪（ゆびわ）学園を舞台に、校内のトラブルを非公式非公開非営利に解決すると噂される謎の集団「美少年探偵団」を中心とした物語。
■キャスト情報
瞳島眉美（どうじま まゆみ）：坂本真綾
双頭院学（そうとういん まなぶ）：村瀬 歩
咲口長広（さきぐち ながひろ)：坂 泰斗
袋井満（ふくろい みちる）：増田俊樹
足利飆太（あしかが ひょうた)：矢野奨吾
指輪創作（ゆびわ そうさく）：佐藤 元
麗（れい）：七海ひろき
札槻嘘（ふだつき らい）：鳥海浩輔
瞳島眉美（どうじま まゆみ）：坂本真綾
双頭院学（そうとういん まなぶ）：村瀬 歩
咲口長広（さきぐち ながひろ)：坂 泰斗
袋井満（ふくろい みちる）：増田俊樹
足利飆太（あしかが ひょうた)：矢野奨吾
指輪創作（ゆびわ そうさく）：佐藤 元
麗（れい）：七海ひろき
札槻嘘（ふだつき らい）：鳥海浩輔
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