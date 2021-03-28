【中日】根尾昂「8番・左翼」で3試合連続スタメン 2戦目までと同じオーダー
2021年3月28日 14時11分
２８日にマツダスタジアムで行われる広島―中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。中日は投手以外は２戦目までと同じオーダーで、３年目の根尾昂内野手（２０）は「８番・左翼」で先発する。ここ５年間で２４登板５勝１４敗と、苦手としている広島の先発・野村を攻略を目指す。中日の先発・小笠原慎之介投手（２３）は自己最低４登板（１勝３敗）に終わった昨季からの巻き返しを狙う。
【中日】
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・右・平田
６番・遊・京田
７番・捕・木下拓
８番・左・根尾
９番・投・小笠原
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・右・平田
６番・遊・京田
７番・捕・木下拓
８番・左・根尾
９番・投・小笠原
【広島】
１番・遊・田中広
２番・二・菊池涼
３番・中・西川
４番・右・鈴木誠
５番・左・松山
６番・一・クロン
７番・三・堂林
８番・捕・会沢
９番・投・野村
１番・遊・田中広
２番・二・菊池涼
３番・中・西川
４番・右・鈴木誠
５番・左・松山
６番・一・クロン
７番・三・堂林
８番・捕・会沢
９番・投・野村
PR情報