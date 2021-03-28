【中日】根尾昂「8番・左翼」で3試合連続スタメン 2戦目までと同じオーダー

2021年3月28日 14時11分

このエントリーをはてなブックマークに追加
根尾

根尾

　２８日にマツダスタジアムで行われる広島―中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。中日は投手以外は２戦目までと同じオーダーで、３年目の根尾昂内野手（２０）は「８番・左翼」で先発する。ここ５年間で２４登板５勝１４敗と、苦手としている広島の先発・野村を攻略を目指す。中日の先発・小笠原慎之介投手（２３）は自己最低４登板（１勝３敗）に終わった昨季からの巻き返しを狙う。
　【中日】
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・右・平田
６番・遊・京田
７番・捕・木下拓
８番・左・根尾
９番・投・小笠原
【広島】
１番・遊・田中広
２番・二・菊池涼
３番・中・西川
４番・右・鈴木誠
５番・左・松山
６番・一・クロン
７番・三・堂林
８番・捕・会沢
９番・投・野村

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ