『SSSS.DYNAZENON』PV第3弾＆新キービジュアル公開　先行場面カットも

2021年3月28日 12時00分 (3月28日 12時05分更新)
『SSSS.DYNAZENON』のキービジュアル

『SSSS.DYNAZENON』のキービジュアル

　4月2日放送スタートの完全新作テレビアニメ『SSSS.DYNAZENON』（ダイナゼノン）のPV第3弾＆新キービジュアル、第1回「怪獣使いって、なに？」の先行場面カットが公開された。
【動画】これぞ王道のカッコよさ！『SSSS.DYNAZENON』のPV第3弾
　PV第3弾では、オーイシマサヨシによるOP主題歌「インパーフェクト」が初公開。新キービジュアルでは、土手に立つダイナゼノンとキャラクターが描かれている。
　同作は、フジヨキ台高校一年生の麻中蓬はある日の帰り道、『怪獣使い』を名乗る謎の男ガウマと出会う。突如現れる怪獣と巨大ロボット ダイナゼノン。その場に居合わせた南夢芽・山中暦・飛鳥川ちせと共に怪獣との戦いに巻き込まれていくストーリー。
■キャスト
ガウマ：濱野大輝
麻中蓬：榎木淳弥
南夢芽：若山詩音
山中暦：梅原裕一郎
飛鳥川ちせ：安済知佳
ジュウガ：神谷浩史
オニジャ：内田雄馬
ムジナ；諏訪彩花
シズム；内山昂輝
稲本さん：伊瀬茉莉也
鳴衣：田所あずさ
淡木：小笠原仁
なずみ：梶原岳人
らんか：土屋李央
金石：遠野ひかる
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