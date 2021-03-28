4月2日放送スタートの完全新作テレビアニメ『SSSS.DYNAZENON』（ダイナゼノン）のPV第3弾＆新キービジュアル、第1回「怪獣使いって、なに？」の先行場面カットが公開された。

PV第3弾では、オーイシマサヨシによるOP主題歌「インパーフェクト」が初公開。新キービジュアルでは、土手に立つダイナゼノンとキャラクターが描かれている。

同作は、フジヨキ台高校一年生の麻中蓬はある日の帰り道、『怪獣使い』を名乗る謎の男ガウマと出会う。突如現れる怪獣と巨大ロボット ダイナゼノン。その場に居合わせた南夢芽・山中暦・飛鳥川ちせと共に怪獣との戦いに巻き込まれていくストーリー。

■キャスト

ガウマ：濱野大輝

麻中蓬：榎木淳弥

南夢芽：若山詩音

山中暦：梅原裕一郎

飛鳥川ちせ：安済知佳

ジュウガ：神谷浩史

オニジャ：内田雄馬

ムジナ；諏訪彩花

シズム；内山昂輝

稲本さん：伊瀬茉莉也

鳴衣：田所あずさ

淡木：小笠原仁

なずみ：梶原岳人

らんか：土屋李央

金石：遠野ひかる

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