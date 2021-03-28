『SSSS.DYNAZENON』PV第3弾＆新キービジュアル公開 先行場面カットも
2021年3月28日 12時00分 (3月28日 12時05分更新)
4月2日放送スタートの完全新作テレビアニメ『SSSS.DYNAZENON』（ダイナゼノン）のPV第3弾＆新キービジュアル、第1回「怪獣使いって、なに？」の先行場面カットが公開された。
PV第3弾では、オーイシマサヨシによるOP主題歌「インパーフェクト」が初公開。新キービジュアルでは、土手に立つダイナゼノンとキャラクターが描かれている。
同作は、フジヨキ台高校一年生の麻中蓬はある日の帰り道、『怪獣使い』を名乗る謎の男ガウマと出会う。突如現れる怪獣と巨大ロボット ダイナゼノン。その場に居合わせた南夢芽・山中暦・飛鳥川ちせと共に怪獣との戦いに巻き込まれていくストーリー。
■キャスト
ガウマ：濱野大輝
麻中蓬：榎木淳弥
南夢芽：若山詩音
山中暦：梅原裕一郎
飛鳥川ちせ：安済知佳
ジュウガ：神谷浩史
オニジャ：内田雄馬
ムジナ；諏訪彩花
シズム；内山昂輝
稲本さん：伊瀬茉莉也
鳴衣：田所あずさ
淡木：小笠原仁
なずみ：梶原岳人
らんか：土屋李央
金石：遠野ひかる
ガウマ：濱野大輝
麻中蓬：榎木淳弥
南夢芽：若山詩音
山中暦：梅原裕一郎
飛鳥川ちせ：安済知佳
ジュウガ：神谷浩史
オニジャ：内田雄馬
ムジナ；諏訪彩花
シズム；内山昂輝
稲本さん：伊瀬茉莉也
鳴衣：田所あずさ
淡木：小笠原仁
なずみ：梶原岳人
らんか：土屋李央
金石：遠野ひかる
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