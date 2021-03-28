神宮寺勇太、簡単“シミ取り”テクを紹介 メンバーのお茶目エピソードも披露
2021年3月28日 05時00分 (3月28日 06時06分更新)
人気グループ・King ＆ Princeの神宮寺勇太が、31日放送の日本テレビ系『ZIP！』（月～金 前5：50）内コーナー「解決！King ＆ Prince」（前7：15ごろ）に出演する。
新総合司会・水卜麻美アナウンサーも必見の、一度洋服についたらなかなか落ちないシミのお悩みを“キレイ好き”な神宮寺が解決。ついつい洋服につけてしまいがちな口紅のシミは、ある種類のオイルを使うと簡単にシミ取りが可能。しつこいカレーのシミもすっきりキレイに落とすテクニックを紹介する。
さらに、神宮寺がシミ取りの中に思い浮かんだ、あるKing ＆ Princeメンバーのお茶目なエピソードも披露する。
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