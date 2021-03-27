広島は一回に田中広の先頭打者本塁打で追い付き、四回は鈴木誠、坂倉の連続適時打で２点を奪った。九里が６回１失点と好投し、白星を挙げた。新人の栗林がプロ初登板でセーブ。中日は４安打に終わり、四死球で得た好機も逃した。