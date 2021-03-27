ソ３―２ロ（２７日）　ソフトＢの今宮がサヨナラ打

2021年3月27日 17時26分 (3月27日 18時21分更新)
　９回ソフトバンク１死二塁、今宮が中越えにサヨナラ二塁打を放つ。捕手田村＝ペイペイドーム

　９回ソフトバンク１死二塁、今宮が中越えにサヨナラ二塁打を放つ。捕手田村＝ペイペイドーム

　ソフトバンクがサヨナラ勝ちで開幕２連勝。１―２の八回にデスパイネの適時打で追い付き、九回１死二塁から今宮の中越え二塁打で勝負を決めた。九回を抑えた森が今季初勝利。ロッテは２点を先行したが、逃げ切れなかった。

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