ソフトバンクがサヨナラ勝ちで開幕２連勝。１―２の八回にデスパイネの適時打で追い付き、九回１死二塁から今宮の中越え二塁打で勝負を決めた。九回を抑えた森が今季初勝利。ロッテは２点を先行したが、逃げ切れなかった。