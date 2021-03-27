【中日】根尾が２戦連続「８番・左翼」でスタメン！先発はマツダと好相性の柳、開幕連勝狙う！

2021年3月27日 13時28分

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打撃練習の合間に笑顔を見せる根尾

打撃練習の合間に笑顔を見せる根尾

　27日にマツダスタジアムで行われる広島―中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。26日の開幕戦で1安打を放った3年目の根尾昂内野手（20）は2戦連続で「8番・左翼」で先発出場。昨季最終戦で対戦した広島の九里を攻略し、2戦連続安打を狙う。中日の先発の柳裕也投手（26）は昨季3戦3勝、防御率1・93と好相性だったマツダで今季初勝利を目指す。中日は投手以外は26日の開幕戦と同じオーダー。
　【中日】
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・右・平田
６番・遊・京田
７番・捕・木下拓
８番・左・根尾
９番・投・柳
【広島】
１番・遊・田中広
２番・二・菊池涼
３番・左・西川
４番・右・鈴木誠
５番・捕・坂倉
６番・一・クロン
７番・三・堂林
８番・中・大盛
９番・投・九里

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