打撃練習の合間に笑顔を見せる根尾

27日にマツダスタジアムで行われる広島―中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。26日の開幕戦で1安打を放った3年目の根尾昂内野手（20）は2戦連続で「8番・左翼」で先発出場。昨季最終戦で対戦した広島の九里を攻略し、2戦連続安打を狙う。中日の先発の柳裕也投手（26）は昨季3戦3勝、防御率1・93と好相性だったマツダで今季初勝利を目指す。中日は投手以外は26日の開幕戦と同じオーダー。

【中日】

１番・中・大島

２番・二・阿部

３番・三・高橋周

４番・一・ビシエド

５番・右・平田

６番・遊・京田

７番・捕・木下拓

８番・左・根尾

９番・投・柳

【広島】

１番・遊・田中広

２番・二・菊池涼

３番・左・西川

４番・右・鈴木誠

５番・捕・坂倉

６番・一・クロン

７番・三・堂林

８番・中・大盛

９番・投・九里