【中日】根尾が２戦連続「８番・左翼」でスタメン！先発はマツダと好相性の柳、開幕連勝狙う！
2021年3月27日 13時28分
27日にマツダスタジアムで行われる広島―中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。26日の開幕戦で1安打を放った3年目の根尾昂内野手（20）は2戦連続で「8番・左翼」で先発出場。昨季最終戦で対戦した広島の九里を攻略し、2戦連続安打を狙う。中日の先発の柳裕也投手（26）は昨季3戦3勝、防御率1・93と好相性だったマツダで今季初勝利を目指す。中日は投手以外は26日の開幕戦と同じオーダー。
【中日】
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・右・平田
６番・遊・京田
７番・捕・木下拓
８番・左・根尾
９番・投・柳
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・右・平田
６番・遊・京田
７番・捕・木下拓
８番・左・根尾
９番・投・柳
【広島】
１番・遊・田中広
２番・二・菊池涼
３番・左・西川
４番・右・鈴木誠
５番・捕・坂倉
６番・一・クロン
７番・三・堂林
８番・中・大盛
９番・投・九里
１番・遊・田中広
２番・二・菊池涼
３番・左・西川
４番・右・鈴木誠
５番・捕・坂倉
６番・一・クロン
７番・三・堂林
８番・中・大盛
９番・投・九里
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