J-WAVE『POP OF THE WORLD』でツインナビゲーターを務める(左から)ハリー杉山、長濱ねる

元欅坂46の長濱ねるが27日、オンラインで行われた配信イベント『J-WAVE BAR ON LINE feat. JON BATIST』に出演。ハリー杉山がナビゲーターを務めるJ-WAVE『POP OF THE WORLD』(毎週土曜 前6:00)のレギュラーメンバーに決定したことが発表された。

4月3日放送回に初登場する長濱は「音楽やいろんなカルチャーをたくさん紹介して、海外のような爽快なラジオがあるのかと思って、ファンになってました。これまで自分の好きな音楽や映画を語れる場所が少なかったので、この番組で思う存分、皆さんに紹介していきたいです!」と笑顔で抱負を語ると、リスナーに向けて「土曜の朝にお会いしましょう!」と呼びかけた。

タッグを組むこととなるハリーも「番組を5年間やらせてもらいましたが、来週からツインナビになります!」と報告し「ねるちゃんが持ってる音楽に対する熱い情熱を、たくさんシェアしてもらえれば!」と期待を寄せていた。

この日のイベントは、ハリーと長濱がMCを担当。ディズニー&ピクサー映画『ソウルフル・ワールド』のジョン・バティステがゲスト出演し、アコースティックライブで抽選で参加したリスナー30人を魅了した。

