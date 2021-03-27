『アイドリッシュセブン』3期の第1クール、7月放送開始
2021年3月27日 09時00分 (3月27日 09時06分更新)
テレビアニメ『アイドリッシュセブン』の第3期『アイドリッシュセブン Third BEAT!』第1クールが、7月より放送されることが決定した。第3期は、分割2クールで制作され、アプリゲームのメインストーリー第3部の物語を描く。
また、放送時期の決定とAnimeJapan 2021のオンライン開催を記念して、アニメ公式サイトにて、描きおろしミニキャライラストを使用したペーパークラフト「アイドリッシュセブンサードビートライ！～バランスレッスン～」のWEB配布がスタートした。IDOLiSH7、TRIGGER、Re:valeの各メンバーは、イラストレーターのととまめ先生描きおろしとなっている。
同作は、人気スマートフォンゲームが原作で、プレーヤーが芸能事務所で働くマネジャーとして、男性アイドル「IDOLiSH7」を育成していく物語。2018年1～5月にテレビアニメ第1期が放送され、第2期が2020年4月～12月（※新型コロナウイルスの影響による延期期間含む）に放送された。
■スタッフ情報
監督：別所誠人
シリーズ構成：関根アユミ
スーパーバイザー：あおきえい
キャラクター原案：種村有菜
アニメーションキャラクターデザイン：深川可純
総作画監督：猪股雅美
アニメーション制作：TROYCA（トロイカ）
監督：別所誠人
シリーズ構成：関根アユミ
スーパーバイザー：あおきえい
キャラクター原案：種村有菜
アニメーションキャラクターデザイン：深川可純
総作画監督：猪股雅美
アニメーション制作：TROYCA（トロイカ）
■キャスト情報
和泉一織：増田俊樹
二階堂大和：白井悠介
和泉三月：代永翼
四葉環：KENN
逢坂壮五：阿部敦
六弥ナギ：江口拓也
七瀬陸：小野賢章
小鳥遊音晴：千葉進歩
大神万理：興津和幸
小鳥遊紡：佐藤聡美
八乙女楽：羽多野渉
九条天：斉藤壮馬
十龍之介：佐藤拓也
八乙女宗助：小西克幸
姉鷺カオル：川原慶久
百：保志総一朗
千：立花慎之介
岡崎凛人：古川慎
和泉一織：増田俊樹
二階堂大和：白井悠介
和泉三月：代永翼
四葉環：KENN
逢坂壮五：阿部敦
六弥ナギ：江口拓也
七瀬陸：小野賢章
小鳥遊音晴：千葉進歩
大神万理：興津和幸
小鳥遊紡：佐藤聡美
八乙女楽：羽多野渉
九条天：斉藤壮馬
十龍之介：佐藤拓也
八乙女宗助：小西克幸
姉鷺カオル：川原慶久
百：保志総一朗
千：立花慎之介
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