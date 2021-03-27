アニメ『アイドリッシュセブン Third BEAT!』のティザービジュアル（C）BNOI/アイナナ製作委員会

テレビアニメ『アイドリッシュセブン』の第3期『アイドリッシュセブン Third BEAT!』第1クールが、7月より放送されることが決定した。第3期は、分割2クールで制作され、アプリゲームのメインストーリー第3部の物語を描く。

また、放送時期の決定とAnimeJapan 2021のオンライン開催を記念して、アニメ公式サイトにて、描きおろしミニキャライラストを使用したペーパークラフト「アイドリッシュセブンサードビートライ！～バランスレッスン～」のWEB配布がスタートした。IDOLiSH7、TRIGGER、Re:valeの各メンバーは、イラストレーターのととまめ先生描きおろしとなっている。

同作は、人気スマートフォンゲームが原作で、プレーヤーが芸能事務所で働くマネジャーとして、男性アイドル「IDOLiSH7」を育成していく物語。2018年1～5月にテレビアニメ第1期が放送され、第2期が2020年4月～12月（※新型コロナウイルスの影響による延期期間含む）に放送された。

■スタッフ情報

監督：別所誠人

シリーズ構成：関根アユミ

スーパーバイザー：あおきえい

キャラクター原案：種村有菜

アニメーションキャラクターデザイン：深川可純

総作画監督：猪股雅美

アニメーション制作：TROYCA（トロイカ）

■キャスト情報

和泉一織：増田俊樹

二階堂大和：白井悠介

和泉三月：代永翼

四葉環：KENN

逢坂壮五：阿部敦

六弥ナギ：江口拓也

七瀬陸：小野賢章

小鳥遊音晴：千葉進歩

大神万理：興津和幸

小鳥遊紡：佐藤聡美

八乙女楽：羽多野渉

九条天：斉藤壮馬

十龍之介：佐藤拓也

八乙女宗助：小西克幸

姉鷺カオル：川原慶久

百：保志総一朗

千：立花慎之介

岡崎凛人：古川慎

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