『アイドリッシュセブン』3期の第1クール、7月放送開始　

2021年3月27日 09時00分 (3月27日 09時06分更新)
アニメ『アイドリッシュセブン Third BEAT!』のティザービジュアル（C）BNOI/アイナナ製作委員会

アニメ『アイドリッシュセブン Third BEAT!』のティザービジュアル（C）BNOI/アイナナ製作委員会

　テレビアニメ『アイドリッシュセブン』の第3期『アイドリッシュセブン Third BEAT!』第1クールが、7月より放送されることが決定した。第3期は、分割2クールで制作され、アプリゲームのメインストーリー第3部の物語を描く。
【画像】みんなかわいい！「アイナナ」のペーパークラフト
　また、放送時期の決定とAnimeJapan 2021のオンライン開催を記念して、アニメ公式サイトにて、描きおろしミニキャライラストを使用したペーパークラフト「アイドリッシュセブンサードビートライ！～バランスレッスン～」のWEB配布がスタートした。IDOLiSH7、TRIGGER、Re:valeの各メンバーは、イラストレーターのととまめ先生描きおろしとなっている。
　同作は、人気スマートフォンゲームが原作で、プレーヤーが芸能事務所で働くマネジャーとして、男性アイドル「IDOLiSH7」を育成していく物語。2018年1～5月にテレビアニメ第1期が放送され、第2期が2020年4月～12月（※新型コロナウイルスの影響による延期期間含む）に放送された。
■スタッフ情報
監督：別所誠人
シリーズ構成：関根アユミ
スーパーバイザー：あおきえい
キャラクター原案：種村有菜
アニメーションキャラクターデザイン：深川可純
総作画監督：猪股雅美
アニメーション制作：TROYCA（トロイカ）
■キャスト情報
和泉一織：増田俊樹
二階堂大和：白井悠介
和泉三月：代永翼
四葉環：KENN
逢坂壮五：阿部敦
六弥ナギ：江口拓也
七瀬陸：小野賢章
小鳥遊音晴：千葉進歩
大神万理：興津和幸
小鳥遊紡：佐藤聡美
八乙女楽：羽多野渉
九条天：斉藤壮馬
十龍之介：佐藤拓也
八乙女宗助：小西克幸
姉鷺カオル：川原慶久
百：保志総一朗
千：立花慎之介
岡崎凛人：古川慎
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