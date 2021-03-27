静岡、山梨、神奈川三県などでつくる「富士山火山防災対策協議会」は二十六日、最新の知見に基づき富士山噴火時のハザードマップを十七年ぶりに改定し、公表した。従来の想定を大きく超え、最長で静岡県の駿河湾や、神奈川県小田原市、山梨県大月市など計十二市町に溶岩流が到達する恐れが新たに判明。国は、十二市町を活動火山対策特別措置法（活火山法）に基づく「火山災害警戒地域」に追加指定する。

協議会は二十六日に会合を開き、ハザードマップ改定に伴い、三県と関係機関による広域避難計画を来年三月にも見直す方針を確認した。今後、避難が必要な地域や対象の住民数を詳細に検討する。

現行のハザードマップは二〇〇四年に国が策定し、同協議会が一八年から改定に着手。溶岩流の想定では、最新の研究で「貞観噴火」（八六四〜八六六年）の噴出量が、旧マップの最大想定量の約二倍、十三億立方メートルに見直されたことを反映し、想定火口も約五倍の二百五十二地点に設定。全ての噴火パターンでの到達範囲を地図に重ね合わせた。

その結果、大規模噴火時は溶岩流が神奈川県小田原市や相模原市、山梨県上野原市に到達。静岡県富士市で海に届くケースも示された。...

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