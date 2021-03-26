『Mステ』3時間SPにNiziU、櫻坂46 ジャスティン・ビーバーは6年ぶり出演
2021年3月26日 22時00分 (3月26日 23時06分更新)
テレビ朝日系『ミュージックステーション』の3時間スペシャル（後6：45～ ※一部地域を除く）が4月9日に放送されることが決まり、出演アーティスト第1弾が発表された。
NiziU、adieu（上白石萌歌）、A.B.C-Z、櫻坂46、三浦大知、Awesome City Clubが登場するほか、ジャスティン・ビーバーが６年ぶりに出演決定。ジャスティンは、今月19日に発売されたばかりのアルバム『ジャスティス』収録のヒット曲を日本初披露する。
VTR企画では、全国の強豪高校ダンス部員に聞いた「いま踊りたい曲ランキング」を発表する。
■『ミュージックステーション』3時間SP出演アーティスト
adieu
A.B.C-Z
Awesome City Club
櫻坂46
ジャスティン・ビーバー
NiziU
三浦大知
ほか
adieu
A.B.C-Z
Awesome City Club
櫻坂46
ジャスティン・ビーバー
NiziU
三浦大知
ほか
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