DA PUMP「Dream on the street」(SONIC GROOVE/3月17日発売)

DA PUMPの最新シングル「Dream on the street」が、初週2.2万枚を売り上げ、3月23日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。これまでの自己最高3位【※1】を上回り、シングル作品【※2】自身初の1位を獲得した。

1位: Dream on the street / DA PUMP

2位: I’mpossible? / Luce Twinkle Wink☆

3位: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER COLLABORATION! ハーモニクス / ジュリア(CV:愛美),最上静香(CV:田所あずさ),木村夏樹(CV:安野希世乃),多田李衣菜(CV:青木瑠璃子)

4位: 明日へのメロディ / 丘みどり

5位: Roar / KAT-TUN

6位: THE IDOLM@STER MILLION LIVE! STAR EQUINOX(クレイジークレイジー) / 一ノ瀬志希(藍原ことみ),宮本フレデリカ(?野麻美),島原エレナ(角元明日香),宮尾美也(桐谷蝶々)

7位: Luv Bias / Kis-My-Ft2

8位: 僕は僕を好きになる / 乃木坂46

9位: エーテルの正体(未来永劫/クロノグラフ彗星/プラトニック・ラブ/1on1) / 神はサイコロを振らない

10位: さくら(二〇二〇合唱)/最悪な春 / 森山直太朗

【※1】オリコン週間シングルランキングで自己最高3位を記録した作品:「Purple The Orion」(2001/1/22付)、「P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~」(2019/8/19付)

【※2】オリコン週間アルバムランキングでは2作が1位を獲得:『BEAT BALL』(2000/7/31付)、『Da Best of Da Pump』(2001/3/12付)

