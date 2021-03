4人組バンド・スピッツが、29日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル(後7:00~10:57)に出演し、「紫の夜を越えて」をフルサイズテレビ初披露することが決定した。

同曲は『NEWS23』のエンディングテーマとして、過去のニュース映像を見ながら制作された書き下ろし。また、デビュー30周年を記念し、『CDTV』が誇るスピッツの名場面を映像とともに振り返る“スピッツ名曲特集”も放送する。

斉藤和義は、新アルバム『55 STONES』のリード・トラックで、漫画家・浦沢直樹氏が手掛けたアニメーションで構成されたミュージックビデオも話題となっている「Boy」をフルサイズテレビ初披露。さらに、昨年デビュー10周年を迎え、初のベストアルバムを発表した[Alexandros]は、「ワタリドリ」「風になって」をメドレーで演奏する。そのほか、神はサイコロを振らない、GENERATIONSも出演。

また、春スペシャルとして絶景の桜スポットから中継で日本を代表する“桜ソング”を歌唱。 森山直太朗は「さくら(二〇二〇合唱)」、河口恭吾は「桜」、川嶋あいは「旅立ちの日に…」、乃木坂46・4期生は「サヨナラの意味」を披露する。

さらに、“春の季節にぴったりのキュンキュンメドレー!”と題し、TikTokから人気に火がついたネット発アーティスト・ひらめが「ポケットからきゅんです!」、日向坂46が「キュン」で盛り上げる。

AKB48が『CDTV』28年分のオリジナルランキングから、「春ソングTOP50」にランクインしている楽曲のスペシャルメドレーも。タイムテーブルは29日正午に番組公式サイトで公開される。

●『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル

出演アーティスト・歌唱曲

秋山黄色「夢の礫」

adieu (上白石萌歌)「よるのあと」

[Alexandros]「ワタリドリ」「風になって」含むSPメドレー

AKB48「春ソングSPメドレー」

Awesome City Club「勿忘」

大森元貴「French」

神はサイコロを振らない「未来永劫」

河口恭吾「桜」

川嶋あい「旅立ちの日に…」

斉藤和義「Boy」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「雨のち晴れ」

スピッツ「紫の夜を越えて」

DA PUMP「Dream on the street」

手嶌葵「ただいま」

NiziU「Take a picture」

乃木坂46・4期生「Out of the blue」「サヨナラの意味」

日向坂46「キュン」

ひらめ「ポケットからきゅんです!」

森山直太朗「さくら(二〇二〇合唱)」

Little Glee Monster「青春フォトグラフ」「春よ、来い」

