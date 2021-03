6月16日にベストアルバム『BTS, THE BEST』をリリースするBTS

韓国の7人組グループ・BTSが、6月16日にベストアルバム『BTS, THE BEST』を発売することが決定した。2017年からの4年半の間に日本でリリースした作品を網羅し、back numberとのコラボで話題の最新曲「Film out」(4月2日配信リリース)を含む全23曲が収録される。

飛躍を遂げた2017年からの活動を振り返ると、同年5月に日本7thシングル「血、汗、涙」をリリース。6月から行われた日本ツアーでは6都市13公演で14万5000人を動員した。12月には日本8thシングル「MIC Drop/DNA/Crystal Snow」をリリースし、日本オリジナル曲「Crystal Snow」はクリスマスソングとしても愛された。

2018年には、日本オリジナル曲「Let Go」やテレビドラマ『シグナル 長期未解決事件捜査班』主題歌「Don’t Leave Me」を含むアルバム『FACE YOURSELF』を発表。5月に韓国で発売した『LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear'』は、アジアのアーティストとして史上初の快挙となる米ビルボードの総合アルバムチャートで1位に。11月にはワールドツアーの日本公演『BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'~JAPAN EDITION~』で、デビュー時から「夢」と語っていた東京ドーム公演を実現させた。

2019年には日本でスタジアムツアーを行い、4公演で計21万人を動員し、9枚目のシングル「Lights/Boy With Luv」を発売。2020年は、全世界を新型コロナウイルスの猛威が襲う未曾有の事態によってワールドツアーが延期となる中、「活力と希望のメッセージを伝えたい」と、自身初となる全編英語詞曲「Dynamite」を8月21日に世界同時リリースした。同曲は韓国人初となる米ビルボードのシングルチャート(9月5日付)で初登場1位を獲得し、米音楽界最高峰の祭典『第63回グラミー賞』初ノミネート。日本でもストリーミング再生数3億回を突破する大ヒットとなった。

さらに日本では、吉高由里子、横浜流星W主演映画『きみの瞳が問いかけている』主題歌「Your eyes tell」、田中圭主演のテレビ東京系ドラマ『らせんの迷宮』主題歌「Stay Gold」を収録したアルバム『MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~』(2020年7月)をリリース。『第35回日本ゴールドディスク大賞』で「アルバム・オブ・ザ・イヤー」(アジア)と「ベスト3アルバム」(アジア)など海外アーティスト初の8冠に輝いた。

ベストアルバム『BTS, THE BEST』にはこれらの楽曲のみならず、坂口健太郎主演『劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班』(4月2日公開)主題歌で、メンバーのJUNG KOOK(ジョングク)がback numberとのコラボレーションで完成させたことで話題の日本オリジナル曲「Film out」が初収録される。「Film out」は、映画公開日の4月2日午前0時に全世界同時配信されることも決定した。

本作は初回限定盤A(2CD+1Blu-ray)、初回限定盤B(2CD+2DVD)、初回限定盤C(2CD+112Pフォトブックレット)、通常盤(2CD)、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB限定盤(2CD+128Pフォトブックレット)、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(2CD)、セブンネット限定盤(2CD)でリリース。初回限定盤A・Bには「血、汗、涙 -Japanese ver.-」から「Film out」までのMVと未公開シーンを含むメイキングが収録される。

■BTS ベストアルバム『BTS, THE BEST』

▽CD:DISC1(全形態共通)

01. Film out

02. DNA -Japanese ver.-

03. Best Of Me -Japanese ver.-

04. Lights

05. 血、汗、涙 -Japanese ver.-

06. FAKE LOVE -Japanese ver.-

07. Black Swan -Japanese ver.-

08. Airplane pt.2 -Japanese ver.-

09. Go Go -Japanese ver.-

10. IDOL -Japanese ver.-

11. Dionysus -Japanese ver.-

12. MIC Drop -Japanese ver.-

-Bonus Track-

13. Dynamite

▽CD:DISC2(全形態共通)

01. Boy With Luv -Japanese ver.-

02. Stay Gold

03. Let Go

04. Spring Day -Japanese ver.-

05. ON -Japanese ver.-

06. Don't Leave Me

07. Not Today -Japanese ver.-

08. Make It Right -Japanese ver.-

09. Your eyes tell

10. Crystal Snow

