東京、新たに３９４人感染　新型コロナ

2021年3月25日 15時22分 (3月25日 15時54分更新)
　東京都心。中央は国立競技場

　東京都心。中央は国立競技場

　東京都は２５日、新型コロナウイルスの感染者が新たに３９４人報告されたと明らかにした。累計は１１万８８５５人となった。
　都内の感染者数は今月中旬から微増傾向が続き、２１日以降は直近７日間の平均が３００人台で推移。２４日は今月最多の４２０人に上り、緊急事態宣言解除後の再拡大に懸念が強まっている。

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