仙台育英が１４安打１３得点の猛攻で快勝した。一回に秋山の適時打で２点を先制。二回に２点、三回に３点を加えるなど、小刻みに加点した。先発の松田は６回を３安打１失点にまとめ、８三振を奪った。

神戸国際大付の先発の阪上は球威がなく、二回途中４失点。救援した楠本、武本はともに４失点と投手陣が崩れた。反撃も及ばなかった。

