神戸国際大付５―１３仙台育英　仙台育英が１４安打で快勝

2021年3月25日 14時35分 (3月25日 14時57分更新)
　神戸国際大付―仙台育英　１回裏仙台育英２死二、三塁、秋山が二塁へ先制の２点内野安打を放つ。投手阪上、捕手西川＝甲子園

　神戸国際大付―仙台育英　１回裏仙台育英２死二、三塁、秋山が二塁へ先制の２点内野安打を放つ。投手阪上、捕手西川＝甲子園

　仙台育英が１４安打１３得点の猛攻で快勝した。一回に秋山の適時打で２点を先制。二回に２点、三回に３点を加えるなど、小刻みに加点した。先発の松田は６回を３安打１失点にまとめ、８三振を奪った。
　神戸国際大付の先発の阪上は球威がなく、二回途中４失点。救援した楠本、武本はともに４失点と投手陣が崩れた。反撃も及ばなかった。

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