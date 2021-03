熊田曜子 (C)ORICON NewS inc.

タレントの熊田曜子(38)が23日、自身のインスタグラムを更新。バニーガール姿を公開した。

「The day after tomorrow, my DVD will be on sale. 明後日、最新DVD『覚醒』発売だよ」と報告した熊田は、網タイツ×バニーガールの衣装でソファに寝転ぶ写真をアップ。「オフショットやオフムービーをたくさんアップするね」と、ファンにメッセージした。

この投稿に「最高にsexy」「熊田さんの脚好き」「攻めてますね~」「神ですな」「すごく色っぽくて素敵です」「バニーガール似合う」「国宝級の美だわ ナイスです」「綺麗でセクシー」「バニー最高」など、絶賛コメントが相次いでいる。

関連キーワード エンタメ総合