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柔道五輪金メダルの古賀稔彦さんが死去
2021年3月24日 10時36分 (3月24日 10時37分更新)
柔道男子７１キロ級の１９９２年バルセロナ五輪金メダリスト、古賀稔彦さんが死去したことが２４日、関係者の話で分かった。５３歳。豪快な柔道で「平成の三四郎」と称された。
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