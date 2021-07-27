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３月１２日付　カラサ（ニューギニア）の皇軍　更にマダン集結　敵の損害四千、三八一機

2021年7月27日 12時32分 (7月27日 12時32分更新)
【１面】壕を掘れ・疎開急げ　できねば軍隊出動　飯田司令官の声明　必勝防空まだまだ...

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