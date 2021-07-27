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３月３日付 軍旗を捧じて漂流一カ月 銃撃下、餓ゑと戦ひ 守護の大任果す 十一勇士に誉れの感状
【１面】上空に敵機乱舞 無念や部隊長も戦死 漂流記
【２面】恐るべし無傷の日本艦隊 慌てる米指導者 ...
7月27日
３月４日付 わが近海その他で敵潜十一隻を撃沈 一・二月中
【１面】防空・食糧の決戦目標 新聞も夕刊休み 六日から
【２面】北欧四国 フィンランド 第二の試練と...
３月５日付 全戦線（二月）に二万一千 凄じい敵機来襲 陸軍健闘、四百七を撃墜破
【１面】敵（英印七師）の損害八千 鹵獲火砲九十一門 六十二機を墜す プチドン殲滅戦
【２面】狙はれる...
３月６日付 大元帥陛下、海大卒業式に親臨 大本営海軍部にも臨御 幕僚を犒はせ給ふ
【１面】勝つための切替へ 政府、まだまだ強化の用意
【２面】難航アルゼンチン 手を焼くアメリカ どこ...
３月７日付 マラワサ（ニューギニア）進攻 陸鷲奮戦・十七機を屠る
【１面】中等学校生徒の体錬強化 女子にも軍事教育 男子はいつでも軍人に
【２面】空襲基地・志那 まづ...
３月８日付 ニューギニア決死隊の華 米軍陣地深く潜入 巨砲六門を爆砕 石田肉薄攻撃班・川口挺進隊に誉れの感状
【１面】学徒動員と空襲の対策 学校即ち工場 戦ふ学徒へ『日曜授業』
【２面】北太平洋 近づく戦ひの春...