『第13回 CDショップ大賞』＜赤＞は米津玄師『STRAY SHEEP』、＜青＞は藤井風『HELP EVER HURT NEVER』が受賞

全国のCDショップ店員の投票で決める『第13回 CDショップ大賞2021』授賞式が23日、東京・山野楽器銀座本店にて無観客で行われ、何回でも聴きたい素晴らしい作品＜赤＞として米津玄師の『STRAY SHEEP』、新人の素晴らしい作品＜青＞として藤井風の『HELP EVER HURT NEVER』がそれぞれ大賞に輝いた。

米津が大賞を受賞するのは、第10回の『BOOTLEG』以来3年ぶり。動画コメントを寄せ「前回『BOOTLEG』というアルバムでも大賞をいただき、今回も続けて同じ賞をいただけるということは非常に光栄だと素直に思います。本当に得難い体験をさせてもらっていると思うので、これからも誠実に音源を作っていけたらと思います」と伝えた。

メジャーデビューアルバム『HELP EVER HURT NEVER』で大賞＜青＞を受賞した藤井は、トロフィーを手にした動画コメントを寄せた。「第13回CDショップ大賞2021大賞＜青＞という素晴らしい賞をありがとうございます。僕のすべての人生と愛を詰め込んだ作品になったので、気に入っていただけてとてもうれしいです。これからもいい作品を作り続けていくつもりなので楽しみにしていてくださいね」と英語で呼びかけた。

部門賞は、洋楽賞にビーバドゥービー『フェイク・イット・フラワーズ』、クラシック賞に佐藤晴真『The Senses ～ブラームス作品集～』、ジャズ賞にRINA『RINA』、歌謡曲賞に朝倉さや『古今唄集～Future Trax Best～』、ライヴ作品賞にASIAN KUNG-FU GENERATION, ELLEGARDEN, STRAIGHTENERの『NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019』が選出された。

■『第13回CDショップ大賞』受賞作品

【大賞＜赤＞】

米津玄師 『STRAY SHEEP』

【大賞＜青＞】

藤井風 『HELP EVER HURT NEVER』

【入賞】（アーティスト名50音順）

あいみょん 『おいしいパスタがあると聞いて』

青葉市子 『アダンの風』

Uru 『オリオンブルー』

オレンジスパイニクラブ 『イラつくときはいつだって』

KALMA 『TEEN TEEN TEEN』

King Gnu 『CEREMONY』

銀杏BOYZ 『ねえみんな大好きだよ』

Creepy Nuts 『かつて天才だった俺たちへ』

GEZAN 『狂（KLUE）』

Vaundy 『strobo』

羊文学 『POWERS』

藤井風 『HELP EVER HURT NEVER』

マカロニえんぴつ 『hope』

Mr.Children 『SOUNDTRACKS』

宮本浩次 『宮本、独歩。』

milet 『eyes』

米津玄師 『STRAY SHEEP』

ヨルシカ 『盗作』

LiSA 『LEO-NiNE』

浪漫革命 『ROMANTIC LOVE』

【洋楽賞】

ビーバドゥービー『フェイク イット フラワーズ』

【クラシック賞】

佐藤晴真『The Senses ～ブラームス作品集～』

【ジャズ賞】

RINA『RINA』

【歌謡曲賞】

朝倉さや『古今唄集～Future Trax Best～』

【ライヴ作品賞】

ASIAN KUNG-FU GENERATION, ELLEGARDEN, STRAIGHTENER『NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019』

【地域ブロック賞】

北海道／ズーカラデル『がらんどう』

東北／Cody・Lee(李)『生活のニュース』

関東／オレンジスパイニクラブ 『イラつくときはいつだって』

甲信越／SHE'll SLEEP『AWAKE』

北陸／GAME CENTER『さよならサバーバン』

東海／Maki『RINNE』

関西／asmi『bond』

中国／藤井風『HELP EVER HURT NEVER』

四国／古墳シスターズ『スチューデント』

九州／yonawo『明日は当然来ないでしょ』

沖縄／キヨサク(MONGOL800) ／ thea『想うた』

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