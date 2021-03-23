「ハナコ」岡部大さんが結婚　「笑いの絶えない家庭を」

2021年3月23日 18時19分 (3月23日 18時30分更新) 会員限定
　結婚したお笑いトリオ「ハナコ」の岡部大さん（左）

　結婚したお笑いトリオ「ハナコ」の岡部大さん（左）

　お笑いトリオ「ハナコ」の岡部大さん（３１）が２２日に会社員の女性と結婚したと、所属事務所が２３日、発表した。岡部さんは「笑いの絶えない家庭を目指しながら、より一層皆さまにも笑いをお届けできるように精進いたします」とコメントした。
　岡部さんは、秋田県出身。「ハナコ」は、コント日本一を競う「キングオブコント」で２０１８年に優勝した。

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