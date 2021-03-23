関連キーワード
愛知の独自宣言解除、客足戻らぬ飲食店 「月内は様子見」自主時短も
飲食店に午後九時までの営業時間短縮を求めた愛知県独自の厳重警戒宣言が解除されて初めての営業日となった...
3月23日
【三重】新規感染１４５日ぶりゼロ 知事「皆さんの協力の成果」
県内では二十二日、新型コロナウイルスの新たな感染者の発表はなかった。昨年十月二十八日以来、百四十五日...
【岐阜】「病棟間移動で感染拡大」 木沢記念病院、クラスター終息
県は二十二日、医療従事者や患者ら計二百三十一人が新型コロナウイルスに感染した木沢記念病院（美濃加茂市...
コロナ軽症者、宿泊療養施設での食事は？ 草津第一ホテルに聞く
新型コロナウイルスに感染した軽症者らは、宿泊療養施設で十日間ほどを過ごす。単調な隔離生活の中で、食事...
【愛知】ひとり親世帯に給付金 ３回目、子ども１人一律５万円
県は二十二日、新型コロナウイルス感染拡大の打撃が大きいひとり親世帯に対し、子ども一人当たり五万円の特...
コロナ変異株、対策徹底を 感染力増し拡大懸念
従来より感染力が強いとされる変異した新型コロナウイルス（変異株）が、国内で広がっている。首都圏に出さ...