DA PUMP「Dream on the street」(SONIC GROOVE/3月17日発売)

DA PUMPの最新シングル「Dream on the street」が、初週2.2万枚を売り上げ、3月23日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。これまでの自己最高3位【※1】を上回り、シングル作品【※2】自身初の1位を獲得した。

「オリコン週間シングルランキング」初ランクインから初1位獲得までの期間は、1stシングル「Feelin’ Good~It’s PARADISE~」が、1997/6/23付で20位に初登場してから23年9ヵ月。エルトン・ジョンの26年3ヵ月に次ぎ、歴代2位となり、邦楽アーティストでは歴代1位となった。

この記録にメンバーのISSAは、「24年この活動を続けてこられて、まだ初めての出来事があるのは嬉しい限りです!皆々様のおかげです!感謝です!」と喜びを表した。

本作は、ホーンセクションのサウンドが印象的なファンクダンスミュージックで、DA PUMPの原点である「ストリートダンス」を活かしたパフォーマンスが特徴。ミュージックビデオでは、さまざまなダンスジャンルの世界で活躍するトップダンサー(金メダル 計102冠)たちとのコラボレーションが、世界最高峰超絶ダンスミュージックビデオとして話題になっている。

【※1】オリコン週間シングルランキングで自己最高3位を記録した作品:「Purple The Orion」(2001/1/22付)、「P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~」(2019/8/19付)

【※2】オリコン週間アルバムランキングでは2作が1位を獲得:『BEAT BALL』(2000/7/31付)、『Da Best of Da Pump』(2001/3/12付)

「週間シングルランキング」は「1968/1/4付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(3/29付:集計期間:3月15日~3月21日)>

