福岡大大濠２―１大崎　毛利、１０奪三振１失点完投

2021年3月22日 14時25分 (3月22日 14時46分更新) 会員限定
　大崎戦に先発し、１失点完投で初戦を突破した福岡大大濠・毛利＝甲子園

　大崎戦に先発し、１失点完投で初戦を突破した福岡大大濠・毛利＝甲子園

　福岡大大濠は毛利の緩急を使った投球がさえた。１００キロ台の変化球を効果的に織り交ぜて直球を生かし、制球も良かった。１０三振を奪って４安打１失点完投。打線は二回、相手守備の乱れで得た好機に松尾が先制２点打を放った。
　大崎は七回に坂本の適時打で挙げた１点だけ。けん制死が痛かった。丁寧な投球で粘った坂本を援護できなかった。

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