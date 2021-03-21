【中日スタメン】根尾が9番左翼で復帰 OP戦最終戦で開幕スタメン勝ち取る…先発は小笠原

2021年3月21日 12時36分

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20日、立浪和義さん（手前）に打撃指導を受ける根尾

20日、立浪和義さん（手前）に打撃指導を受ける根尾

　21日、バンテリンドームナゴヤでのオープン戦・中日―日本ハム戦のスターティングメンバーが発表された。
　3年目の根尾昂内野手（20）が「9番・左翼」で2試合ぶりにスタメン出場。ここまでオープン戦で32打数8安打、打率は2割5分と結果を残してきた。オープン戦最終戦でアピールし、開幕スタメンを勝ちとる。
　先発マウンドに上がるのは6年目の小笠原慎之助投手（23）。12日のロッテ戦（ZOZOマリン）では5イニング6安打2失点と粘りの投球を披露した。開幕前最後の登板を好投で締めたい。
【日本ハム】
1番・中・西川
2番・指・松本剛
3番・左・近藤
4番・一・中田
5番・二・渡辺
6番・右・大田
7番・三・樋口
8番・捕・宇佐見
9番・遊・平沼
投手・北浦
【中日】
1番・中・大島
2番・二・阿部
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・指・平田
6番・右・武田
7番・遊・京田
8番・捕・石橋
9番・左・根尾
投手・小笠原

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