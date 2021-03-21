21日、バンテリンドームナゴヤでのオープン戦・中日―日本ハム戦のスターティングメンバーが発表された。

3年目の根尾昂内野手（20）が「9番・左翼」で2試合ぶりにスタメン出場。ここまでオープン戦で32打数8安打、打率は2割5分と結果を残してきた。オープン戦最終戦でアピールし、開幕スタメンを勝ちとる。

先発マウンドに上がるのは6年目の小笠原慎之助投手（23）。12日のロッテ戦（ZOZOマリン）では5イニング6安打2失点と粘りの投球を披露した。開幕前最後の登板を好投で締めたい。

【日本ハム】

1番・中・西川

2番・指・松本剛

3番・左・近藤

4番・一・中田

5番・二・渡辺

6番・右・大田

7番・三・樋口

8番・捕・宇佐見

9番・遊・平沼

投手・北浦

【中日】

1番・中・大島

2番・二・阿部

3番・三・高橋周

4番・一・ビシエド

5番・指・平田

6番・右・武田

7番・遊・京田

8番・捕・石橋

9番・左・根尾

投手・小笠原