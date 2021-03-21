【中日スタメン】根尾が9番左翼で復帰 OP戦最終戦で開幕スタメン勝ち取る…先発は小笠原
2021年3月21日 12時36分
21日、バンテリンドームナゴヤでのオープン戦・中日―日本ハム戦のスターティングメンバーが発表された。
3年目の根尾昂内野手（20）が「9番・左翼」で2試合ぶりにスタメン出場。ここまでオープン戦で32打数8安打、打率は2割5分と結果を残してきた。オープン戦最終戦でアピールし、開幕スタメンを勝ちとる。
先発マウンドに上がるのは6年目の小笠原慎之助投手（23）。12日のロッテ戦（ZOZOマリン）では5イニング6安打2失点と粘りの投球を披露した。開幕前最後の登板を好投で締めたい。
【日本ハム】
1番・中・西川
2番・指・松本剛
3番・左・近藤
4番・一・中田
5番・二・渡辺
6番・右・大田
7番・三・樋口
8番・捕・宇佐見
9番・遊・平沼
1番・中・西川
2番・指・松本剛
3番・左・近藤
4番・一・中田
5番・二・渡辺
6番・右・大田
7番・三・樋口
8番・捕・宇佐見
9番・遊・平沼
投手・北浦
【中日】
1番・中・大島
2番・二・阿部
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・指・平田
6番・右・武田
7番・遊・京田
8番・捕・石橋
9番・左・根尾
1番・中・大島
2番・二・阿部
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・指・平田
6番・右・武田
7番・遊・京田
8番・捕・石橋
9番・左・根尾
投手・小笠原
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