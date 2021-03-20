警部を無断撮影容疑で逮捕　性的サービス中、大阪府警

2021年3月20日 23時48分 (3月21日 00時16分更新) 会員限定
　大阪府警察本部＝大阪市中央区大手前

　大阪府警察本部＝大阪市中央区大手前

　大阪府警は２０日、大阪市内のホテルで性的サービスを受けていた際、相手の女性に断らずにスマートフォンで動画を撮影したとして、軽犯罪法違反の疑いで、府警少年課の男性警部（５２）を現行犯逮捕した。
　府警によると、警部は「後で見返そうと思った」と容疑を認めている。撮影に気付いた女性が店に相談、店長が駆け付けて取り押さえ、１１０番した。

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