大阪府警察本部＝大阪市中央区大手前
関連キーワード
介護保険料、月額６０００円以上８割 ６５歳以上の高齢者、４月に改定
４月に見直される６５歳以上の高齢者の介護保険料（基準額）について、都道府県庁所在地（東京は都庁のある...
3月20日
宮城県で震度５強、７人けが 新幹線に影響
２０日午後６時９分ごろ、宮城県で最大震度５強の地震があった。気象庁によると、震源地は宮城県沖（牡鹿半...
１都３県、全地点で人出増加 前週比、緊急事態宣言の解除控え
ＮＴＴドコモがまとめた２０日午後３時時点の人出は、全国の主要駅や繁華街計９５地点のうち半数弱の４７地...
２４都府県、前週より感染者増 リバウンドに警戒必要
厚生労働省が２０日までにまとめた全国のコロナ感染状況を示す６指標によると、１週間の新規感染者数が前週...
東海地方で大雨の予想 ２１日、土砂災害や浸水に注意
前線の影響で東海地方は２１日未明から夕方にかけ雷を伴った大雨となる恐れがあり、名古屋地方気象台などが...
悠仁さまの作文が入賞 表彰式出席、「大変うれしい」
秋篠宮家の長男悠仁さま＝お茶の水女子大付属中２年＝は２０日、赤坂御用地の宮邸で、北九州市主催の「第１...