女子高飛び込みは荒井がＶ　ユニバ代表選考会

2021年3月20日 18時18分 (3月20日 18時50分更新) 会員限定
　女子高飛び込み決勝　１位の荒井祭里の演技＝金沢プール

　女子高飛び込み決勝　１位の荒井祭里の演技＝金沢プール

　飛び込みの夏季ユニバーシアード（８月・中国）代表を選ぶ国際大会派遣選手選考会が２０日、金沢市の金沢プールで開幕し、女子高飛び込みは東京五輪代表の荒井祭里（ＪＳＳ宝塚）が３２９・７５点で１位となった。宮本葉月（近大）が２位。
　男子板飛び込みは伊藤洸輝（日大）が４００・３０点で１位だった。代表は４月１３日の選考委員会で決定する。

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