【中日スタメン】絶好調・根尾はベンチスタート 福留が6番・左翼 京田は8番
2021年3月20日 13時37分
◇２０日 オープン戦 中日―日本ハム（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが試合前に発表され、１９日に指名打者でオープン戦初出場した福留孝介外野手（４３）は「６番・左翼」に入った。開幕２戦目の２７日広島戦（マツダ）が有力視される柳裕也投手（２６）が先発する。直近２試合で７打数５安打の根尾昂内野手（２０）はベンチスタートとなった。
【日本ハム】
１番・中・浅間
２番・二・石井
３番・三・野村
４番・指・中田
５番・左・王
６番・右・松本剛
７番・一・今井
８番・捕・宇佐見
９番・遊・中島
投手・加藤
１番・中・浅間
２番・二・石井
３番・三・野村
４番・指・中田
５番・左・王
６番・右・松本剛
７番・一・今井
８番・捕・宇佐見
９番・遊・中島
投手・加藤
【中日】
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・右・平田
６番・左・福留
７番・捕・木下拓
８番・遊・京田
９番・投・柳
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・右・平田
６番・左・福留
７番・捕・木下拓
８番・遊・京田
９番・投・柳
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