【中日スタメン】絶好調・根尾はベンチスタート 福留が6番・左翼 京田は8番

2021年3月20日 13時37分

このエントリーをはてなブックマークに追加
立浪和義さん（手前）から打撃指導を受ける根尾

立浪和義さん（手前）から打撃指導を受ける根尾

◇２０日　オープン戦　中日―日本ハム（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが試合前に発表され、１９日に指名打者でオープン戦初出場した福留孝介外野手（４３）は「６番・左翼」に入った。開幕２戦目の２７日広島戦（マツダ）が有力視される柳裕也投手（２６）が先発する。直近２試合で７打数５安打の根尾昂内野手（２０）はベンチスタートとなった。
【日本ハム】
１番・中・浅間
２番・二・石井
３番・三・野村
４番・指・中田
５番・左・王
６番・右・松本剛
７番・一・今井
８番・捕・宇佐見
９番・遊・中島
投手・加藤
【中日】
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・右・平田
６番・左・福留
７番・捕・木下拓
８番・遊・京田
９番・投・柳

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ