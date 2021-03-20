『Premium Music』にKAT-TUN、Sexy Zone ジャニーズ“史上初”ヒストリー企画も
2021年3月20日 11時20分 (3月20日 12時06分更新)
亀梨和也と松下奈緒がMCを務め、24日に4時間にわたって生放送される日本テレビ系の音楽特番『Premium Music 2021』（後7：00～10：54）に、亀梨が所属するKAT-TUNと、Sexy Zoneの出演が決定した。
スペシャル企画も発表となり、多くの伝説を作ってきたジャニーズの“史上初”を結集した「ジャニーズ史上初ヒストリー」を紹介。さらに、秋元康、小林武史、小室哲哉、筒美京平、松本隆ら数々の名曲を生み出したヒットメーカーたちのNo.1曲を紹介する「ヒットメーカーヒストリー」、青春時代がよみがえる「合唱ソングヒストリー」といったヒストリー企画が盛りだくさん。
さらに、『日本歌謡大賞』『スター誕生』『THE夜もヒッパレ』などの歌番組の歴史をたどる「日テレ音楽番組ヒストリー」では、日テレ女性アナウンサー陣が再現ドラマに挑戦する。
■『Premium Music 2021』出演者
▼ＭＣ
亀梨和也、松下奈緒
▼ＭＣ
亀梨和也、松下奈緒
▼進行
徳島えりか、滝菜月（日本テレビアナウンサー）
徳島えりか、滝菜月（日本テレビアナウンサー）
▼出演アーティスト
AKB48
KAT-TUN（★）
ジュディ・オング
Sexy Zone（★）
DA PUMP
NiziU
乃木坂46
平原綾香
Little Glee Monster
ほか
★＝新規発表
AKB48
KAT-TUN（★）
ジュディ・オング
Sexy Zone（★）
DA PUMP
NiziU
乃木坂46
平原綾香
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