オ１―３神（１９日）　藤浪、制球難でも崩れず

2021年3月19日 22時01分 (3月19日 22時26分更新) 会員限定
　オリックス戦に先発、４回１失点の阪神・藤浪＝京セラドーム

　オリックス戦に先発、４回１失点の阪神・藤浪＝京セラドーム

　阪神の開幕投手の藤浪は制球がばらついたが、変化球をうまく絡め、４回１失点と崩れなかった。マルテが粘り強く４四球を選んだ。オリックスの山本は球威、切れともに優れ、５回１失点。開幕に向け、順調な仕上がりを示した。

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