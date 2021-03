『ヒプノシスマイク –Division Rap Battle- 2nd D.R.B『Bad Ass Temple VS 麻天狼』』が「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得

音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク』の「Bad Ass Temple」(バッドアステンプル)と「麻天狼」(まてんろう)のバトル曲を収録した『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 2nd D.R.B『Bad Ass Temple VS 麻天狼』』が、初週8.2万枚を売り上げ、3月16日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 2nd D.R.B『Bad Ass Temple VS 麻天狼』 / Bad Ass Temple,麻天狼

2位: One Last Kiss / 宇多田ヒカル

3位: 2+0+2+1+3+1+1= 10 years 10 songs / RADWIMPS

4位: THE IDOLM@STER SHINY COLORS COLORFUL FE@THERS -Sol- / Team.Sol

5位: アカペラ2 / ゴスペラーズ

6位: SZ10TH / Sexy Zone

7位: THIS IS NOT A SONG / Jun.K(From 2PM)

8位: 茅野愛衣10thメモリアル ブック&ミニアルバム「むすんでひらいて」 / 茅野愛衣

9位: LOVEHOLIC / NCT 127

10位: 20XX “THE BEST” / w-inds.

