【中日スタメン】1軍合流の福留が6番DH、根尾は9番左翼…開幕投手の福谷が先発
2021年3月19日 16時23分
◇19日 オープン戦 中日―日本ハム（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが試合前に発表され、17日の巨人戦で4打数3安打の根尾昂内野手（20）が「9番・左翼」、1軍に合流した福留孝介外野手（43）が「6番・指名打者」に入った。先発マウンドには、初の開幕投手を務める福谷浩司投手（30）が上がる。
【日本ハム】
1番・中・西川
2番・左・近藤
3番・三・野村
4番・一・中田
5番・二・渡辺
6番・右・大田
7番・指・王
8番・捕・清水
9番・遊・石井
投手・池田
1番・中・西川
2番・左・近藤
3番・三・野村
4番・一・中田
5番・二・渡辺
6番・右・大田
7番・指・王
8番・捕・清水
9番・遊・石井
投手・池田
【中日】
1番・中・大島
2番・二・阿部
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・右・平田
6番・指・福留
7番・捕・木下拓
8番・遊・京田
9番・左・根尾
投手・福谷
1番・中・大島
2番・二・阿部
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・右・平田
6番・指・福留
7番・捕・木下拓
8番・遊・京田
9番・左・根尾
投手・福谷
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