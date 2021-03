ラグビーの元日本代表、畠山健介(35)が19日、公式ツイッターを更新。東京五輪開閉式をめぐる騒動を意識したのか、「Flying Yokozuna(空飛ぶヨコヅナ)」の愛称で知られる自身のガッチリ体形を「好きではありません」としつつ、人気キャラクター「くまのプーさん」を例に挙げて前向きにつづった。

公式HPによると、畠山は身長178センチ、体重113キロ。学生時代から大柄で身軽に動くプレースタイルが国内外で「空飛ぶヨコヅナ」と呼ばれている。ツイッターでは「僕は自分自身の体型が好きではありませんが」と切り出しつつも、「プーさんのメンタリティーを心掛けるようにしています!」とつづった。

ツイートには絵本や映画で使われたプーさんの名言「I am short,fat and proud of that.(僕は背が低くて太っちょだけど、それが自慢なんだ)」の画像も添付した。