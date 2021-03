『ミュージックステーション 2時間スペシャル』に出演するSnow Man

ジャニーズの9人組グループ・Snow Manが、きょう19日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション 2時間スペシャル』(後8:00~)に出演し、ファンの間で人気の楽曲「Crazy F-R-E-S-H Beat」をジャニーズJr.の7人組グループ・IMPACTors(インパクターズ)とともに披露する。

「Crazy F-R-E-S-H Beat」は、Snow Manのデビューシングル「D.D.」のカップリング曲。振付はメンバーの岩本照が手掛けたもので、指先、頭の動き、ステップなど、シンクロ率の高いダンスと美しいフォーメーションに、中毒性のある曲調が相まって支持を集め、昨年1月16日にYouTubeで公開されたダンスビデオ(YouTube Ver.)は3100万再生を突破している。

振付を担当した岩本は「サビの振付が特徴的なので、ぜひ覚えて踊ってほしいです」とアピール。メンバーも「サビの一糸乱れぬシンクロダンス」(目黒蓮)、「繊細なフォーメーション」(宮舘涼太)、「シンクロ率100%のサビダンス」(佐久間大介)とそれぞれ見どころを紹介した。

Snow ManとともにパフォーマンスするIMPACTorsは、昨年10月16日放送の『Mステ』で電撃的にグループ名が発表された佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我からなる7人組。来月から始まる『滝沢歌舞伎ZERO 2021』でも主演のSnow Manと共演することが決まっており、今回の『Mステ』では一足先に両者のコラボを楽しむことができる。

後輩との共演にSnow Manの深澤辰哉は「『滝沢歌舞伎』でもバックについてもらっていて、いつもパフォーマンス力が高いなと思っています」とIMPACTorsの能力を絶賛し、阿部亮平も「昨年結成の新しいグループなので、ぜひIMPACTorsも覚えてくださいね!」と呼びかけている。

■『ミュージックステーション 2時間スペシャル』出演者

▼MC

タモリ/並木万里菜(テレビ朝日アナウンサー)

▼出演アーティスト、演目

[Alexandros] 「風になって」「ワタリドリ」

NCT 127「gimme gimme」

s**t kingz「FFP feat.C&K」

ジャニーズWEST「Rainbow Chaser」

Snow Man「Crazy F-R-E-S-H Beat」(IMPACTorsとのSPコラボ)

sumika「願い」

DA PUMP「Dream on the street」

Toshl Toshl押し3択(Ado「うっせぇわ」 or 菅田将暉「虹」 or DISH// 「猫」)

もさを。「ぎゅっと。」

緑黄色社会「たとえたとえ」

関連キーワード 音楽