日本サッカー協会は18日、国際親善試合・韓国戦（25日・日産ス）とW杯カタール大会アジア2次予選・モンゴル戦（30日・フクアリ）に臨む日本代表メンバー23人を発表。DF中谷進之介（24）＝名古屋＝ら8人が初招集され、注目のMF久保建英（19）＝ヘタフェ＝は選出されなかった。26日と29日にU―24アルゼンチン代表と戦う東京五輪世代のU―24日本代表は19日に発表される。

メンバーは次の通り（名前の前の○印が初招集）

▽GK 西川周作（浦和）、権田修一（清水）、○前川黛也（神戸）

▽DF 吉田麻也（サンプドリア）、佐々木翔（広島）、松原健（横浜M）、○山根視来（川崎）、畠中慎之輔（横浜M）、○中谷進之介（名古屋）、○小川諒也（FC東京）、冨安健洋（ボローニャ）

▽MF ○江坂任（柏）、遠藤航（シュツットガルト）、伊東純也（ゲンク）、○原川力（C大阪）、南野拓実（サウサンプトン）、古橋亨梧（神戸）、守田英正（サンタクララ）、○川辺駿（広島）、鎌田大地（Eフランクフルト）、○坂元達裕（C大阪）

▽FW 大迫勇也（ブレーメン）、浅野拓磨（パルチザン）