JO1、ABCマートのテレビCMに起用 「Born To Be Wild」がタイアップ曲に
2021年3月18日 09時48分 (3月18日 10時05分更新)
11人組グローバルボーイズグループ・JO1がABCマートの『NIKE AIR MAX INFINITY2』のテレビCMに出演する。
4月28日にリリースの3rdシングル「CHALLENGER」より「Born To Be Wild」がタイアップ曲として使用。「未来が、どうなるかなんて分からない。未来はエアの中に。未来が分からないなら、無限に楽しみ・無限に遊び・無限大のその先へ、エアが入ったこのシューズの2ndバージョンで無限大の可能性に踏み出そう」というメッセージのCMとなる。
放送地域は全国。また、ABCマート店頭とオンラインストアで対象商品を購入すると、JO1オリジナルシューホーンマーカーがプレゼントされる。
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