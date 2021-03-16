京都で桜開花、近畿一番乗り　５３年以降最も早く

2021年3月16日 11時51分 (3月16日 12時25分更新) 会員限定
　開花した京都市内の桜＝１６日午前

　開花した京都市内の桜＝１６日午前

　京都地方気象台は１６日、京都市で桜が開花したと発表した。近畿地方では今シーズン最初となる。平年より１２日早く、記録が残る１９５３年以降で最も早いという。
　午前９時ごろ、二条城の敷地内で気象台の職員がソメイヨシノの開花を確認した。担当者は「冬場の寒さと、つぼみが出てからの暖かさが重なり、平年より早い開花になった」と話している。

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