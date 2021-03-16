渡辺王将が３連覇

2021年3月16日 05時00分 (3月16日 11時25分更新) 会員限定
　将棋の第七十期王将戦七番勝負の第六局は十三、十四の両日、島根県大田市で指され、千日手指し直しの末、先手の渡辺明王将（３６）が百十三手で挑戦者の永瀬拓矢王座（２８）を破り、対戦成績四勝二敗で三連覇を飾った。これでタイトル獲得は通算二十七期となり、歴代四位の谷川浩司九段（５８）と並んだ。

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