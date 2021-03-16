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「自主退学 心残りない」藤井聡太王位独占インタビュー
小中学生が腕を競う「第四回名古屋城こども王位戦」（名古屋市、中日新聞社など主催）が、一月から二月にか...
3月13日
「失敗は糧」木村一基九段 保護者向け講演
「第四回名古屋城こども王位戦」（名古屋市、中日新聞社など主催）で行われた木村一基九段の保護者向け講演...
プロ棋士へ、高田さんが各務原市長に報告 「応援に感謝し頑張る」
日本将棋連盟のプロ養成機関「奨励会」を勝ち抜き、県出身では三十五年ぶりのプロ棋士となる高田明浩さん（...
3月11日
藤井聡太、初の４年連続８割 将棋年度勝率、順位戦全勝
将棋の藤井聡太二冠（１８）は１０日、大阪市の関西将棋会館で指された第７９期名人戦順位戦Ｂ級２組の最終...
3月10日
片道３時間、大阪で修業 プロ棋士決定の高田さん
六日、県内在住で唯一の将棋のプロ棋士になることが決まった各務原高三年の高田明浩さん（１８）＝各務原市...
3月7日
岐阜在住初のプロ棋士誕生 高３・高田三段「藤井二冠に続きたい」
将棋のプロへの関門となる第６８回奨励会三段リーグの最終局が６日、東京都内で指され、岐阜県各務...