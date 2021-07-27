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３月３日付　軍旗を捧じて漂流一カ月　銃撃下、餓ゑと戦ひ　守護の大任果す　十一勇士に誉れの感状

2021年7月27日 13時46分 (7月27日 13時46分更新)
【１面】上空に敵機乱舞　無念や部隊長も戦死　漂流記...

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