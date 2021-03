CS「衛星劇場」で、タイの人気俳優によるタイドラマ座談会や、ドラマのロケ地を紹介するオリジナル番組『キットゥン#タイ恋』を製作。約43分の番組で、今月22日( 深1:00~1:45)に初放送後、27日(後10:15~ほか)と4月にも再放送する予定。

同チャンネルでは、タイ本国はもちろん日本でも話題沸騰中のタイのBL(ボーイズラブ)ドラマを昨年9月から放送。これまで、『Our Skyy』、『Dark Blue Kiss ~僕のキスは君だけに』、『My Engineer~華麗なる工学部』『He’s Coming To Me ~清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た』などの作品が放送され、現在は法医学者と容疑者の恋愛をディープな世界観で描いたサスペンスロマンス『Manner of Death /マナー・オブ・デス』が放送されている。

今回の番組には、『Manner of Death /マナー・オブ・デス』の主演俳優パーコーン・タナシーワニットチャイ(トゥン/Tul)と、ナッタポン・ディロックナワリット(マックス/Max)、『TharnType /ターン×タイプ』のキッティパット・ケーオチャルーン(カーオナー/Kaownah)、『2gether』『SOTUS /ソータス』コラウィット・ブーンスィ(ガン/Gun)が出演。

座談会を中心に、世界中にブームを巻き起こした大ヒットドラマ『2gether』『SOTUS S』のロケ地情報、タイの伝統菓子のレシピなどを紹介する。

