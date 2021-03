動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」でタイ・ドラマ『SOTUS S The Series」(全13話)3月20日から日本初配信

動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」では、今月より順次、昨年のステイホーム期間中以来、人気のタイ・ドラマ&バラエティー番組を大幅に拡充する。TELASAの株式を50%保有するテレビ朝日が、昨年11月にタイ・GMMTV社と業務提携したことを受け、そのグループの一員としてGMMTV社のコンテンツを中心としたタイ・ドラマ&バラエティの集中編成が実現した。

20日からは、タイ本国でベストカップル賞など数多くの賞を受賞した『SOTUS S The Series』を見放題で日本初配信。ファン待望の同作が、配信・放送を通じて日本で最初に見ることができる。さらに、4月1日より日本でも人気爆発中の恋愛ドラマ『2gether』を見放題最速配信する。

4月18日には、タイでベストカップル賞&ベストキスシーン賞を受賞した超話題作『TharnType/ターン×タイプ』の見放題配信も開始予定。また、ドラマだけでなく、タイ最大手の放送局GMMTV所属の人気俳優によるバラエティ作品群『School Rangers』、『Friendship with Krist and Singto』、『OffGun Fun Night』、『TayNew Meal date』、『Play2gether』も日本初配信が決定しており、順次配信していく計画だ。

現在は、偶然の出会いから始まる運命の恋を描いた『ラブ・バイ・チャンス/Love By Chance』、『SOTUS S The Series』の前作となる『SOTUS/ソータス』、前世の記憶を持つ青年たちが紡ぐ感動のラブストーリー『Until We Meet Again~運命の赤い糸~』を見放題配信中。

■コンテンツ特設サイト

https://navi.telasa.jp/thai

