【グラミー賞】テイラー・スウィフト、女性初3度目「年間最優秀アルバム」受賞
2021年3月15日 12時27分 (3月15日 13時05分更新)
米音楽界最高峰の祭典『第63回グラミー賞』授賞式が現地時間14日（日本時間15日）、米ロサンゼルスで行われ、主要4部門の一つ「年間最優秀アルバム」はテイラー・スウィフトの『Folklore／フォークロア』が受賞した。
テイラーの「年間最優秀アルバム」受賞は2010年『フィアレス』、2016年『1989』に続いて3度目で、女性アーティストとして史上初の快挙となる。
授賞式の模様は、WOWOWプライムで独占生中継（同時通訳）。きょう15日午後10時からWOWOWプライムで再放送（字幕付き）。
■主要4部門 受賞作／受賞者＆ノミネーション（★＝受賞作／受賞者）
▽「年間最優秀アルバム」候補
Chilombo ／ジェネイ・アイコ
Black Pumas (Deluxe Edition)／ブラック・ピューマズ
Everyday Life／コールドプレイ
Djesse Vol. 3／ジェイコブ・コリアー
Women In Music Pt. III／ハイム
Future Nostalgia／デュア・リパ
Hollywood's Bleeding／ポスト・マローン
★Folklore／テイラー・スウィフト
▽「年間最優秀アルバム」候補
Chilombo ／ジェネイ・アイコ
Black Pumas (Deluxe Edition)／ブラック・ピューマズ
Everyday Life／コールドプレイ
Djesse Vol. 3／ジェイコブ・コリアー
Women In Music Pt. III／ハイム
Future Nostalgia／デュア・リパ
Hollywood's Bleeding／ポスト・マローン
★Folklore／テイラー・スウィフト
▽「年間最優秀楽曲」候補
Black Parade／ビヨンセ
The Box／ロディ・リッチ
Cardigan／テイラー・スウィフト
Circles／ポスト・マローン
Don't Start Now／デュア・リパ
Everything I Wanted／ビリー・アイリッシュ
★I Can't Breathe／H.E.R.
If The World Was Ending／ジェイ・ピー・サックス Featuring ジュリア・マイケルズ
Black Parade／ビヨンセ
The Box／ロディ・リッチ
Cardigan／テイラー・スウィフト
Circles／ポスト・マローン
Don't Start Now／デュア・リパ
Everything I Wanted／ビリー・アイリッシュ
★I Can't Breathe／H.E.R.
If The World Was Ending／ジェイ・ピー・サックス Featuring ジュリア・マイケルズ
▽「最優秀新人賞」候補
イングリッド・アンドレス
フィービー・ブリジャーズ
CHIKA
ノア・サイラス
D・スモーク
ドージャ･キャット
ケイトラナダ
★ミーガン・ジー・スタリオン
イングリッド・アンドレス
フィービー・ブリジャーズ
CHIKA
ノア・サイラス
D・スモーク
ドージャ･キャット
ケイトラナダ
★ミーガン・ジー・スタリオン
▽「年間最優秀レコード」候補
Black Parade／ビヨンセ
Colors／ブラック・ピューマズ
Rockstar／ダベイビー Featuring ロディ・リッチ
Say So／ドージャ･キャット
Everything I Wanted／ビリー・アイリッシュ
Don't Start Now／デュア・リパ
Circles／ポスト・マローン
Savage／ミーガン・ジー・スタリオン Featuring ビヨンセ
Black Parade／ビヨンセ
Colors／ブラック・ピューマズ
Rockstar／ダベイビー Featuring ロディ・リッチ
Say So／ドージャ･キャット
Everything I Wanted／ビリー・アイリッシュ
Don't Start Now／デュア・リパ
Circles／ポスト・マローン
Savage／ミーガン・ジー・スタリオン Featuring ビヨンセ
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