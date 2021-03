『第63回グラミー賞』で女性初3度目「年間最優秀アルバム」を受賞したテイラー・スウィフト(C)Getty Images

米音楽界最高峰の祭典『第63回グラミー賞』授賞式が現地時間14日(日本時間15日)、米ロサンゼルスで行われ、主要4部門の一つ「年間最優秀アルバム」はテイラー・スウィフトの『Folklore/フォークロア』が受賞した。

テイラーの「年間最優秀アルバム」受賞は2010年『フィアレス』、2016年『1989』に続いて3度目で、女性アーティストとして史上初の快挙となる。

授賞式の模様は、WOWOWプライムで独占生中継(同時通訳)。きょう15日午後10時からWOWOWプライムで再放送(字幕付き)。

■主要4部門 受賞作/受賞者&ノミネーション(★=受賞作/受賞者)

▽「年間最優秀アルバム」候補

Chilombo /ジェネイ・アイコ

Black Pumas (Deluxe Edition)/ブラック・ピューマズ

Everyday Life/コールドプレイ

Djesse Vol. 3/ジェイコブ・コリアー

Women In Music Pt. III/ハイム

Future Nostalgia/デュア・リパ

Hollywood's Bleeding/ポスト・マローン

★Folklore/テイラー・スウィフト

▽「年間最優秀楽曲」候補

Black Parade/ビヨンセ

The Box/ロディ・リッチ

Cardigan/テイラー・スウィフト

Circles/ポスト・マローン

Don't Start Now/デュア・リパ

Everything I Wanted/ビリー・アイリッシュ

★I Can't Breathe/H.E.R.

If The World Was Ending/ジェイ・ピー・サックス Featuring ジュリア・マイケルズ

▽「最優秀新人賞」候補

イングリッド・アンドレス

フィービー・ブリジャーズ

CHIKA

ノア・サイラス

D・スモーク

ドージャ・キャット

ケイトラナダ

★ミーガン・ジー・スタリオン

▽「年間最優秀レコード」候補

Black Parade/ビヨンセ

Colors/ブラック・ピューマズ

Rockstar/ダベイビー Featuring ロディ・リッチ

Say So/ドージャ・キャット

Everything I Wanted/ビリー・アイリッシュ

Don't Start Now/デュア・リパ

Circles/ポスト・マローン

Savage/ミーガン・ジー・スタリオン Featuring ビヨンセ

