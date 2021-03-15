【グラミー賞】年間最優秀楽曲はH.E.R.「I Can't Breathe」
2021年3月15日 11時42分 (3月15日 13時06分更新)
米音楽界最高峰の祭典『第63回グラミー賞』授賞式が現地時間14日（日本時間15日）、米ロサンゼルスで行われ、主要4部門の一つ「年間最優秀楽曲」は米シンガー・ソングライターH.E.R.の「I Can't Breathe／アイ・キャント・ブリーズ」が受賞した。
同曲は、アメリカで白人警官による無抵抗な黒人殺害事件が相次いだことに対するプロテストソング。昨年6月にリリースされた。
授賞式の模様は、WOWOWプライムで独占生中継（同時通訳）。きょう15日午後10時からWOWOWプライムで再放送（字幕付き）。
■主要4部門 受賞作／受賞者＆ノミネーション（★＝受賞作／受賞者）
▽年間最優秀楽曲候補
Black Parade／ビヨンセ
The Box／ロディ・リッチ
Cardigan／テイラー・スウィフト
Circles／ポスト・マローン
Don't Start Now／デュア・リパ
Everything I Wanted／ビリー・アイリッシュ
★I Can't Breathe／H.E.R.
If The World Was Ending／ジェイ・ピー・サックス Featuring ジュリア・マイケルズ
▽年間最優秀楽曲候補
Black Parade／ビヨンセ
The Box／ロディ・リッチ
Cardigan／テイラー・スウィフト
Circles／ポスト・マローン
Don't Start Now／デュア・リパ
Everything I Wanted／ビリー・アイリッシュ
★I Can't Breathe／H.E.R.
If The World Was Ending／ジェイ・ピー・サックス Featuring ジュリア・マイケルズ
▽最優秀新人賞候補
イングリッド・アンドレス
フィービー・ブリジャーズ
CHIKA
ノア・サイラス
D・スモーク
ドージャ･キャット
ケイトラナダ
★ミーガン・ジー・スタリオン
イングリッド・アンドレス
フィービー・ブリジャーズ
CHIKA
ノア・サイラス
D・スモーク
ドージャ･キャット
ケイトラナダ
★ミーガン・ジー・スタリオン
▽年間最優秀レコード候補
Black Parade／ビヨンセ
Colors／ブラック・ピューマズ
Rockstar／ダベイビー Featuring ロディ・リッチ
Say So／ドージャ･キャット
Everything I Wanted／ビリー・アイリッシュ
Don't Start Now／デュア・リパ
Circles／ポスト・マローン
Savage／ミーガン・ジー・スタリオン Featuring ビヨンセ
Black Parade／ビヨンセ
Colors／ブラック・ピューマズ
Rockstar／ダベイビー Featuring ロディ・リッチ
Say So／ドージャ･キャット
Everything I Wanted／ビリー・アイリッシュ
Don't Start Now／デュア・リパ
Circles／ポスト・マローン
Savage／ミーガン・ジー・スタリオン Featuring ビヨンセ
▽年間最優秀アルバム候補
Chilombo ／ジェネイ・アイコ
Black Pumas (Deluxe Edition)／ブラック・ピューマズ
Everyday Life／コールドプレイ
Djesse Vol. 3／ジェイコブ・コリアー
Women In Music Pt. III／ハイム
Future Nostalgia／デュア・リパ
Hollywood's Bleeding／ポスト・マローン
Folklore／テイラー・スウィフト
Chilombo ／ジェネイ・アイコ
Black Pumas (Deluxe Edition)／ブラック・ピューマズ
Everyday Life／コールドプレイ
Djesse Vol. 3／ジェイコブ・コリアー
Women In Music Pt. III／ハイム
Future Nostalgia／デュア・リパ
Hollywood's Bleeding／ポスト・マローン
Folklore／テイラー・スウィフト
【グラミー賞】ドラマー小川慶太参加バンド、スナーキー・パピーが受賞
【グラミー賞】BTS受賞ならず 「Dynamite」で初ノミネート
【グラミー賞】最優秀新人賞はミーガン・ジー・スタリオン
『第63回グラミー賞』候補発表 BTSが初ノミネート 最多はビヨンセ9部門
『第63回グラミー賞』BTS＆テイラー・スウィフトらパフォーマンス決定
【グラミー賞】BTS受賞ならず 「Dynamite」で初ノミネート
【グラミー賞】最優秀新人賞はミーガン・ジー・スタリオン
『第63回グラミー賞』候補発表 BTSが初ノミネート 最多はビヨンセ9部門
『第63回グラミー賞』BTS＆テイラー・スウィフトらパフォーマンス決定
PR情報