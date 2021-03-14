【中日2軍スタメン】福留孝介が３番・左翼 ３試合ぶり守備に 石川昂は６番

2021年3月14日 12時31分

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福留孝介

福留孝介

　◇１４日ウエスタン・リーグ春季教育リーグ　ソフトバンク―中日戦（タマスタ筑後）
　ソフトバンク―中日戦の先発メンバーが発表された。福留孝介外野手（４３）が「３番・左翼」でスタメン入りし、１０日の広島戦（由宇）以来、自身３試合ぶりに守備に就く。先発は育成左腕の垣越建伸投手（２０）。
【中日】
１番・中・遠藤
２番・右・藤井
３番・左・福留
４番・捕・石橋
５番・指・福田
６番・三・石川昂
７番・一・石垣
８番・二・堂上
９番・遊・土田
投手・垣越
【ソフトバンク】
１番・中・柳町
２番・右・柳田
３番・二・野村
４番・一・リチャード
５番・指・増田
６番・左・釜元
７番・三・井上
８番・遊・高田
９番・捕・高谷
投手・和田

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