【中日2軍スタメン】福留孝介が３番・左翼 ３試合ぶり守備に 石川昂は６番
2021年3月14日 12時31分
◇１４日ウエスタン・リーグ春季教育リーグ ソフトバンク―中日戦（タマスタ筑後）
ソフトバンク―中日戦の先発メンバーが発表された。福留孝介外野手（４３）が「３番・左翼」でスタメン入りし、１０日の広島戦（由宇）以来、自身３試合ぶりに守備に就く。先発は育成左腕の垣越建伸投手（２０）。
【中日】
１番・中・遠藤
２番・右・藤井
３番・左・福留
４番・捕・石橋
５番・指・福田
６番・三・石川昂
７番・一・石垣
８番・二・堂上
９番・遊・土田
投手・垣越
１番・中・遠藤
２番・右・藤井
３番・左・福留
４番・捕・石橋
５番・指・福田
６番・三・石川昂
７番・一・石垣
８番・二・堂上
９番・遊・土田
投手・垣越
【ソフトバンク】
１番・中・柳町
２番・右・柳田
３番・二・野村
４番・一・リチャード
５番・指・増田
６番・左・釜元
７番・三・井上
８番・遊・高田
９番・捕・高谷
投手・和田
１番・中・柳町
２番・右・柳田
３番・二・野村
４番・一・リチャード
５番・指・増田
６番・左・釜元
７番・三・井上
８番・遊・高田
９番・捕・高谷
投手・和田
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